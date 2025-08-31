Николово и Габрово доминираха на републиканското първенство по кастинг спорт

Републиканско първенство по кастинг спорт се проведе в Николово на 30 и 31 август. То беше организирано от Българската федерация по риболовни спортове със съдействието на председателя на Спортен клуб по кастинг спорт - Николово Емил Великов и с подкрепата на Община Русе.

В състезанието се включиха 33-ма представители на клубовете в Габрово, Русе, Николово и Българене, които мериха умения в дисциплините аренберг; скиш; муха скиш; муха далечина и 7,5 грама пластмаса и далечина.

Най-добрите състезатели днес бяха наградени от Митко Ружинов, мл. експерт в дирекция „Младежки дейности и спорт" в Община Русе. Той връчи на Емил Великов поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков с благодарности за усилията, вложени в развитието на спорта в Русе.

При момчета до 11 г. първи е Никола Киряков от Габрово, втори е Венелин Светославов от Николово, а трети - Деян Великов от Николово. В групата на момичета до 11 г. на 1-во място е Ивайла Колева от Габрово, на 2-ро - Теодора Буюклиева от Николово и на 3-то място - Христинка Николаева от Българене.

Победител при момчета до 14 г. е Емил Ченков от Българене, след него е Мануел Георгиев от Николово, а трети е Венцислав Янков от Николово. Класирането при момичета до 14 години определи 1 -во място за Катерина Кирякова от Габрово, 2 -ро за Михаела Иванова от Николово.

При юношите до 18 г. победител е Богдан Ганев от Габрово, втори е Радостин Великов от Николово, а трети - Мартин Иванов от Николово. Сред девойките победител е Илина Александрова от Николово.

В групата на мъжете 1-во място зае Росен Недков от Николово, 2-ро - Иван Костадинов от Габрово и 3-то - Симеон Драшков от Габрово.