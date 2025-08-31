ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен пристигна в България

Вече осъждан асеновградчанин влиза в затвора, набил трима

Ваня Драганова

[email protected]

Споразумял се с прокуратурата 2 дни след нападението

46-годишен асеновградчанин, вече осъждан, влиза в затвора за побой над трима души. Скандалът между него и потърпевшите избухнал в нощта на 24 август т. г. и той успял да им нанесе леки телесни повреди - кръвонасядания и отоци. Към 3 часа бил задържан.

Два дни по-късно мъжът, чиято фамилия е Реза, признал вината си и договорил с прокуратурата присъда от 8 месеца зад решетките. Заради предишната присъда ще трябва да изтърпи това наказание при първоначален строг режим. Негов ангажимент е да плати и около 800 лв. за съдебномедицинските експертизи.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

