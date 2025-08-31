Бургас удължава лятото с куп фестивали, привлича туристи и през септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път в морския град ще има нов, посветен на двамата големи - Георги Калоянчев и Георги Парцалев

Бургас удължава туристически сезон с изключително амбициозна културна програма. През септември общината е планирала рекорден брой фестивали и мероприятия с надеждата да докара още хиляди посетители в периферията на лятото.

"Не бързайте да прибирате летните дрехи и да казвате "чао" на морето

Септември е един от любимите месеци за почивка в Бургас", призовават от общината потенциалните посетители на града през септември. И припомнят, че за разлика от вътрешността на страната температурите през септември в южния морски град са типично летни. Всички събития от културния афиш на общината през септември на обявени в подкрепа кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032, като повечето от тях са с вход свободен.

Септември започва с вече превърналия се в традиционен Фестивал на рибата и виното, който ще се проведе от 4 до 8 септември пред експоцентър "Флора". За доброто настроение на посетителите са поканени над 200 артисти, между които оркестър "Карандила", гръцкият изпълнител Sakis Verros, Мими Иванова, "Обратен Ефект" и ДесиСлава.

По същото време от 5 до 8 септември Бургас ще се превърне в сцена на първото издание на "Калата – фестивал на комедията и смеха". Той е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Фестивалът

ще събере на едно място театър, кино, цирк и улично изкуство

и ще отдаде почит и на още един виден български автор, отишъл си без време – писателя Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът "Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски. Събитията ще вървят на откритата сцена Охлюва и в Културен дом НХК.

Само досега 500 участници вече са потвърдили участие в осмото издание на "Бургас Рън", което ще се проведе на 14 септември. Още туристи се очакват и по линия на другия фестил "Здравей, здраве", който се провежда в пространството на експоцентър "Флора".

Почитателите на хубавата музика ще имат възможност да се насладят на фестивала "Музикални зографи" от 15 до 19 септември в Културния център "Морско казино".

Не са забравени и кинаджиите. Най-големият форум за международно историческо документално кино – DOCK International Documentary Historical Film Festival, ще се проведе в продължение на 5 дни от 17 до 22 септември. Той предлага официална конкурсна програма с 10 филма, като по време на прожекцията им ще гостуват продуценти, режисьори и сценаристи от цял свят.

В края на месеца ще се проведе и IV фестивал на анимационното кино.

Пълен Летен театър се задава и на 20 септември, когато е един от най-любимите концерти на публиката в морския град - "Обичам Бургас".

На сцената ще се изявят "Мери Бойс Бенд", Венеамин, вокално трио Deja Vu, Руси Русен, Давид Миланов и др.

С поредно издание се завръща и фестивалът на съвременните изкуства "Вода 2025", който ще обхване и месец октомври.

До 4 септември площад "Тройката" ще е горещо пространство с артинсталации, спектакли и изложба. В програмата ще вземат участие и международни изявени творци.