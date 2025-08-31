Дипломира се първият випуск от 31 лекари на Медицинския факултет в Бургас

Преминахме дълъг и труден път, но усилията си заслужаваха, каза кметът Димитър Николов

Първите 31 медици от първия випуск на Медицинския факултет в Бургаския държавен университет вече са готови да работят на терен – в местните болници. Тяхното дипломиране бе отбелязано на празнична церемония, на която присъства и здравният министър доц. Силви Кирилов.

"Това е паметен момент от съвременната история на Бургас. Днес се сбъдна една мечта на целия град, той ви очаква, както и всички български болници. Пътят от идеята за Медицински факултет до откриването му в университета "Проф. д-р Асен Златаров" беше труден и дълъг. От построяването и оборудването на сградата, през убеждаването за необходимостта от него, сформирането на екип от преподаватели, акредитацията, разкриването на обучение и за чуждестранни студенти.

Но днес, когато стиснах ръцете на младите лекари, мога да кажа, че всички усилия, нерви и труд си заслужаваха, защото процесът е необратим", каза кметът Димитър Николов. И добави, че в града ще се обучават все повече лекари и голяма част от тях ще остават тук, а местната власт ще им предостави необходимите условия за работа и живот.

Три символни подаръка връчи кметът Николов на младите лекари - стетоскоп – най-универсалния медицински уред, за да слушат пациента, но и неговата душа, персонална табелка с името им, което да градят с авторитет, и грамота - свидетелство, че са от първия випуск, с който Бургас се гордее.

Отличени за високия си успех по време на 6-годишното си обучение бяха Габриела Карабойчева, Константина Минкова и Елеонора Вълкова. За активна дейност при развитието на Медицинския факултет почетна значка на ректора проф. Христо Бозов получиха Екатерина Лалева и Патрисия Илиева.

"Днешният ден ще остане завинаги в нашите сърца, защото това е исторически момент за университета ни, до който стигнахме с усилията и помощта на много хора", каза проф. Бозов.

Кметът, областният управител, представителите на двете министерства, общественици и абсолвенти получиха почетни знаци за изключителен принос към развитието на университета и почетни значки на ректора за принос в утвърждаването и развитието на Медицински факултет.

Шест години след старта на Медицинския факултет тази есен бургаският вуз ще приеме и първите студенти по фармация.