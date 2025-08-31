"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина поетът Кирил Кадийски. Това става ясно от фейсбук публикация.

Ето какво написа Светлозар Желев:

Кирил Кадийски си е отишъл. От неговите преводи започнах да опознавам френската поезия. Беше остър камък, но винаги директен и неприкрит.

Почивай в мир, Кириле.

Нека почетем един негов превод на Жак Превер.

"Ако някога един човек сред хората се е надигнал

ако някога един човек сред хората се е понесъл за да стане мой приятел

много чист човек роден да ме изпита

доста луд човек без чувства вече за да може да ме разбере

като мен човек от моя корен

но загърбил несполуките страха презрял

който може през годините напред да гледа

и от моя зъл сарказъм надали ще се уплаши

няма моята ненавист да го стресне

може би без капка ужас

може би ще го позная някой ден преди да се е залюлял в нощта"

Кадийски е смятан от мнозина за нестандартен автор.

Поезията на Кирил Кадийски е толкова самобитна, че трудно може да се определи точното ѝ място в българската литературна традиция. В нея, от една страна, откриваме продължение на предметното начало, характерно за творчеството на Атанас Далчев. От друга – ясно се усеща драматизмът, познат от поезията на Пейо Яворов и свързан със символизма. А от трета – в стиховете му прозвучава и нежната лиричност на Димчо Дебелянов.

Кирил Кадийски е между най-известните български преводачи на поезия. Превел е на български множество френски и руски поети, между които Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Фьодор Тютчев, Иван Бунин, Александър Блок, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак и други. Превел е и почти цялото творчество на Молиер. Известни са и неговите преводи на сонетите на Шекспир.

Поклонението пред Кирил Кадийски ще бъде на 2 септември, вторник, от 11 ч в софийската черква "Свети седмочисленици".