От тази нощ почти половин София остава без топла вода

От 1 часа тази нощ до полунощ на 9 септември почти половин София остава без топла вода заради започващата профилактика на централата "София Изток". Профилактиката и плановият ремонт бяха обявени още през пролетта.

Без топла вода остават кварталите. „Христо Смирненски", „Гео Милев", „Изток", „Изгрев", „Дианабад", "Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница", „Полигона", „Студентски град", „Витоша", „Малинова долина", „Дървеница", „Дружба 1 и 2", „Хладилника", част от „Лозенец", част от „Яворов", "Промишлен район – Гара Искър", Комплекс „Враня"- БАН и НИМХ и „Зоологическа градина - София".

Ремонтът е част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. Ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон.