ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания сключи сделка за 10 млрд. паунда за...

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21204317 www.24chasa.bg

От тази нощ почти половин София остава без топла вода

3544
ТЕЦ “Изток” в София СНИМКИ: АРХИВ

От 1 часа тази нощ до полунощ на 9 септември почти половин София остава без топла вода заради започващата профилактика на централата "София Изток". Профилактиката и плановият ремонт бяха обявени още през пролетта. 

Без топла вода остават кварталите. „Христо Смирненски", „Гео Милев", „Изток",  „Изгрев", „Дианабад", "Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница", „Полигона", „Студентски град", „Витоша", „Малинова долина", „Дървеница", „Дружба 1 и 2", „Хладилника", част от „Лозенец", част от „Яворов", "Промишлен район – Гара Искър", Комплекс „Враня"- БАН и НИМХ и „Зоологическа градина - София".

Ремонтът е част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. Ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон. 

ТЕЦ “Изток” в София СНИМКИ: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол