Бойко Борисов посрещна Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот (Видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот. Заедно с премиера Росен Желязков тя на посещение в най-голямото държавно военно предприятие в страната.

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

