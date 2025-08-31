ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания сключи сделка за 10 млрд. паунда за...

Бойко Борисов посрещна Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот (Видео)

Бойко Борисов и Урсула фон дер Лейен във ВМЗ Кадър: Фейсбук

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот. Заедно с премиера Росен Желязков тя на посещение в най-голямото държавно военно предприятие в страната. 

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Очаквайте подробности!

Бойко Борисов и Урсула фон дер Лейен във ВМЗ Кадър: Фейсбук

