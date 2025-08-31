Паскал - крал на контрабандата или съветник на младежа с пудела и пачките

Митичният Никола Николов сам се уличи в престъпление, но само помагал на Стефан, който се хвали с контакти по високите етажи на властта

64-годишен, със средно образование, занимава се с частен бизнес, има нужда от лечение заради тумор в мозъка. Така скромно се представи Никола Николов-Паскал пред съда в събота, където трябваше да се реши ще лежи ли в ареста, или ще го пуснат с по-лека мярка за неотклонение. Паскал застана за първи път пред съдия и между прокурор и адвокат.

Митът за мистериозния крал на контрабандата изглежда развенчан. Изморен, но спокоен Паскал получи свобода, след като беше екстрадиран от Сърбия. Извън ареста са всички обвинени. Това породи поредните съмнения за договорки. С появата на Паскал шумното дело за корупция в митниците отново е в центъра на политическото внимание.

Преди 17 месеца, на 3 април 2024 г., бяха арестувани тогавашната директорка на митниците Петя Банкова, бившият шеф на ИАРА Марин Димитров и синът му Стефан. Те лежаха дълго в килиите на следствието. Последните двама са от Хасково. Оттам е и Никола Николов-Паскал. Той беше обявен за издирване. Обвинение, но без арест получи и главният секретар на МВР Живко Коцев. Тезата на разследващите е: Стефан и Марин Димитрови заедно с Паскал организират контрабанден канал. Петя Банкова и Живко Коцев осигурявали удобни митничари и граничари на терен, за да минават камионите, а с тях контактувал Стефан Димитров. И до днес няма доказателства за отношения на Паскал с Банкова и Коцев. Според прокурор Марина Ненкова не е задължително всички от организираната престъпна група да се познават.

Стефан Димитров и Петя Банкова от времето, когато бяха задържани под стража.

Досега няма и обвинен за ръководител на схемата. Централната роля, приписвана на Паскал, все повече се разколебава. Особено след обясненията, които е дал като обвиняем, стана ясно в събота. Съдия Аделина Иванова преразказа думите му и го похвали, че е разкрил най-много за ролята си, а доказателствата, събрани срещу него досега, били твърде малко.

Паскал е говорил за първата си среща с Марин Димитров и сина му Стефан. Проведена е в началото на 2023 г. Тогава управлява служебното правителство на Гълъб Донев. На срещата се разбрали да пренасят през границата цигари без бандерол, “активно подпомагани от Живко Коцев, Петя Банкова, а дори и Асен Василев и Бойко Рашков”. Николов не познавал висшите шефове на институции. За помощта от тях го уверявал Стефан Димитров. Паскал говори за съвместни пътувания със Стефан Димитров в Румъния и Сърбия.

Той само помагал на Стефан Димитров, казал му кои транспортни фирми ползвал в миналото, насочвал го към шофьори на тировете, съветвал го за маршрутите, по които да минават камионите. Така той признава, че е участвал в пренасяне през границата на цигари без бандерол, но като помагач на Стефан Димитров, а не като централна фигура в схемата. Любопитното в случая с разследването на аферата в митниците е, че почти всички обвиняеми дават обяснения и разказват за другите.

Паскал говори за Стефан Димитров, който лежа близо 7 месеца в ареста. Преди да го пуснат, е разказал за корупционни схеми в митниците, за ролята на Петя Банкова и Асен Василев, за канали, но не тези, които са предмет на делото, както и за подкупи. Живко Коцев говори за Стефан Димитров и как се е запознал с него, но признава, че се е срещал и с Паскал, който пък отрича познанство с Коцев. Петя Банкова уличава в обясненията си Асен Василев. От няколко места чула, че Паскал давал пари на Асен Василев. В същото време двамата отричат да се познават.

Всъщност единственият, който познава всички замесени, е Стефан Димитров - младежът, чийто пудел носи пачки по клиповете, които изтекоха в интернет. Всъщност неговият телефон е дал най-много насоки по време на разследването - чатове и снимки с Паскал, Петя Банкова, Живко Коцев и много други. Описват го като човек, който се запознава с влиятелни хора, снима се с тях, а после парадира с познанството си пред други, за да ги респектира. В този дух са и част от показанията на Живко Коцев, който комуникирал с него от лоялност към Бойко Рашков. По време на твърдяната от прокуратурата контрабанда Рашков е депутат.

Той е разказвал как се е запознал с Марин Димитров през 2021 г. като министър - дошъл в кабинета му, за да даде показания по старо дело и информация за купуване на гласове в област Хасково. В част от периода на контрабандата Асен Василев е финансов министър, а Петя Банкова е зам.-директор, а после и директор на митниците. Банкова е бивш служител на ДАНС. Според Стефан Димитров влиза в митниците по настояване на Алексей Петров пред Асен Василев.

Обясненията на всички обвиняеми се проверяват и за тях трябват и други доказателства, посочиха прокурорите след мярката на Паскал. Асен Василев и Бойко Рашков още не са викани за показания като свидетели. Обвиняемите по делата имат право да говорят каквото си искат и не полагат клетва за лъжесвидетелстване. Прокуратурата обаче има още СРС-та, експертизи, разпити на много свидетели.

Делото обаче се заплита още повече с разнопосочните твърдения на обвиняемите, които вече всички са на свобода, включително Паскал. Прокуратурата поиска да остане в ареста, но съдът го пусна с гаранция от 50 хил. лв. и нареди да напусне килията незабавно. От прокуратурата не бяха сигурни, че ще протестират тази мярка както обикновено. С гаранция можеха да го пуснат и те веднага след даването на обясненията.

Съдия Аделина Иванова остро критикува МВР заради издирването на Никола Николов-Паскал. При акцията на 3 април 2024 г. той не е открит. Още тогава се твърдеше, че е в чужбина. Появи се 5 месеца по-късно, когато го задържаха в Сърбия. Според справки по делото за митниците обаче Паскал е пътувал в България през май, включително до ГКПП Капитан Андреево. “Издирването е било формално”, отсече съдия Иванова.

Освен това имало молби от тогавашните му адвокати с адресите на Паскал, на които никой не изпратил призовки. Паскал беше един от тримата големи бегълци, които се издирват за престъпления в последните години. Другите са Петьо Петров-Пепи Еврото, за когото също има неофициална информация, че контактува с хора у нас и е жив. Другият е бившият директор на ББР и депутат Стоян Мавродиев от разследването на кредита за Румен Вълка.