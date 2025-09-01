Парламентът даде над 2,8 милиона, за да пътуват депутатите до избирателите си

23,6 млн. лева са заплатите им за 9-те месеца на 51-ото НС

Над 2,8 милиона лева са взели депутатите, за да пътуват до избирателните си райони.

Сумата им е изплатена допълнително над заплатите, които пък възлизат на 23 615 301 лева за периода от старта на 51-ото народно събрание на 11 ноември 2024 г. до 31 юли тази година. От тази сума са им удържани обаче пари за пенсионно и здравно осигуряване, както и за данъци, става ясно от справка за “24 часа” по Закона за достъп до обществена информация.

Освен месечните възнаграждения депутатите вземат и командировъчни и пътни, за да ходят до избирателните си райони. Ако нямат собствено жилище там, отсядат на хотел. Така за 9-те месеца на този парламент за пътувания из страната са им изплатени 1 857 415 лв.

На челно място в класацията тук е Мюмюн Мюмюн от АПС, които е взел 20 290 лв., за да се прибира всяка седмица в родното Хасково, откъдето е и депутат. В момента той е независим депутат,

5 пъти е взимал думата от парламентарната трибуна,

подписал се е под две проекторешения и един проектозакон - за реабилитацията на репресираните лица, няма внесен нито един въпрос към министър в парламентарния контрол, има двама сътрудници и е член на 87 групи за приятелство с чужди парламенти, става ясно от сайта на НС.

Втори е най-младият в това НС - Георги Кръстев от ГЕРБ. 25-годишният депутат е от Русе, където е и областен координатор. Това му е трети мандат в парламента, а за пътуване до дунавския град са му изплатени 16 841 лв.

Кои още са в топ 20 на депутатите, взели най-много за пътуване до избирателните си райони - виж в инфографиката.

Трети е Джем Яменов от ДПС-НН. Той е само 6 месеца по-възрастен от Георги Кръстев и е от Търговище. Взел е за пътуване дотам 16 767 лв.

Яменов обаче е на челно място в класацията на тези, които са осребрили фактури за бензин при пътуване със собствен автомобил. (Виж инфографиката.) Депутатите имат право на това, но за всеки район има лимити за суми в зависимост от отдалечеността му от София. Те се актуализират веднъж или два пъти в годината със заповед на шефа на НС. Досега са изплатени 979 868 лева.

Според справката

48 депутати не са осребрили нито лев

за пътуване с личен автомобил. Сред тях са парламентарният шеф и седмината му заместници, които пътуват с коли на НСО, както и шефовете на групи и комисии, на които се полагат персонални коли от гаража на Народното събрание.

Останалите депутати също могат да използват коли на парламента при служебни пътувания и ангажименти. Кои са се възползвали най-много - виж инфографиката.