Урсула фон дер Лайен в Сопот: Украйна трябва да е като един таралеж от стомана и вие допринасяте за това (Видео)

Производственият капацитет на Европа трябва да стигне 2 милиона снаряда до края на тази година, категорична е председателката на ЕК

"България има изключително силна традиция в отбранителната индустрия. Всъщност имате най-голям оборот към Брутния вътрешен продукт в рамките на ЕС и единствената страна, където най-големият частен работодател е компания в отбранителната индустрия. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и заряди, които подкрепят Украйна и борбата ѝ за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, са идвали от България. За това благодаря преди всичко и най-вече за Вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна." Това каза Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот и благодари на страната ни.

"Никой не иска мир повече от Украйна. И за справедлив и дълготраен, дългосрочен мир знаем, че Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност. Ние работим по тях в момента но мога да ви кажа, че първата линия за отбрана, за гаранциите за сигурност в Украйна, е силна, добре въоръжена, оборудвана военна сила. Обичам да казвам, че Украйна трябва да бъде като един таралеж от стомана, който да не може да бъде погълнат от този, който иска. Това, което правите вие във ВМЗ, е изключително полезно. Тези ценни и нужни боеприпаси за Украйна, за въоръжаване на украинските въоръжени сили, но също така и производство, за да запълним нашите запаси тук в рамките на ЕС. Вие допринасяте и в двете линии, и по двата начина и гаранциите за сигурност за Украйна и гаранцията за сигурност за европейците. Втората отбранителна линия за европейците е коалицията на желаещите, на многонационална група, с подкрепа на много страни и третата отбранителна линия е силната отбранителна позиция на Европа", продължи председателката на ЕК.

Според нея е ясно, че Путин няма да се спре. "Създал е пълномащабна военна икономика. Именно и поради тежките санкции, които сме наложили, той е със старомодна, но пълномащабна икономика на войната. И ще продължава да произвежда в голям мащаб. С укрепването на отбранителната възможност на Украйна, трябва също така да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана. И за да подобрим нашата готовност и позиция на отбрана, трябва активно да се задвижим на ниво европейски съвет, европейско ниво, преди всичко за финансова подкрепа", допълни Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Европа е създала инструмента "Сейф" - мерки за сигурността на континента. "Това са 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки и трябва да кажа с гордост, че има за отрицателно време поети ангажименти за него. Благодаря на България за нейната бърза реакция за това и сега е време да инвестираме тези 150 млрд. евро в съвместни обществени поръчки. Уважаеми г-н премиер, вие казахте, че планирате да инвестирате част от това европейско финансиране по механизма сейф тук, във ВМЗ. Планирате да създадете завод и разширите съществуващия, който имах удоволствието да посетя за енергетични материали и заряди, също така един за боеприпаси, отговарящ на натовските стандарти. Именно такъв проект искаме да видим. Той ще даде добри работни места в региона, до 1000 нови ще бъдат открити тук, в Сопот, благодарение на тези проекти и също така ще увеличи нашето производство на боеприпаси", обърна се тя към Росен Желязков. И добави, че това означава и устойчив растеж за региона.

"В момента навсякъде в Европа ускоряване производството, тъй като времената, в които живеем, го изискват. Производственият капацитет трябва да стигне 2 милиона снаряда до края на тази година. И както казах, трябва да задържим това усещане за спешност. Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване и обезкуражаване. И сега с финансирането е необходимо да бъдем бързи и добре координирани с укрепване на нашата отбранителна позиция именно с инвестицията и с прилагането на инвестицията. Следователно ще имаме пътна карта съвместна. През октомври в Европейския съюз ще обсъдим кои са пропуските в отбранителната ни способност, как да ги запълним и какви цели трябва да изпълним до 2030 г., за да запълним пропуските и пролуките в нашата отбранителна позиция. И позволете да потвърдя, че България активно допринася и за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа. За което ви благодаря. И приносът на България и отбранителната индустрия, промишленост, са повод не само за национална, но и за европейска гордост", заяви още Фон дер Лайен.

Тя обясни, че успешното разширяване е в интерес на ЕС, защото така той ще има по-силен глас в света. "Описахте намесата на други сили, по-конкретно на руснаците, в Западните Балкани. Погледнете само какво се случва и в Молдова. Това изисква от нас да застанем здраво до нашите приятели и партньори, да ги укрепваме и да им помагаме да се борят с тези хибридни атаки и опити за намеса, които има. И да им дадем възможност сами да изберат къде искат да се насочат. Предвид това, разширяването е и ще остава процес на заслуги. Основан на заслуги. Има ясни изисквания, има ясни подобрения, които трябва да бъдат постигнати и всяка кандидатка ще бъде оценявана спрямо нейните собствени заслуги. Това е изключително важно за доверието и в процеса, и в съюза. Знаем, че разширяването отнема време, но искам да подчертая и да повторя, че от съществено значение за европейците, за регионалната сигурност и стабилност да работим усърдно за успешен процес за разширяване", каза още Урсула фон дер Лайен.

Председателят на Европейската комисия е на посещение в най-голямото оръжейно предприятие у нас.

"Няколко пъти ще кажа благодаря, аз съм тежък на тези думи. Удържахме и помогна европейската комисия в лицето на госпожа Фон дер Лайен за Европейския банков съюз, след това за пълноправното ни членство в Шенген, след това за членството ни в еврозоната и позволи на Европейската комисия да предоговорим Плана за възстановяване, който 4 години беше съсипан. И очакваме сега, изпълнявайки всички ангажименти, да получим и тези средства. Не само с "Райнметал", и други заводи, 2 ще бъдат тук във ВМЗ, в смесено предприятие джойнт венчър, два завода за 155-милиметрови снаряди, 150 хиляди, и за най-новия модел и най-съвременния барут отделен завод. Всичко това искам на тези които протестират, аз уважавам протестиращите, да им кажа - че десетилетия наред в този завод се произвеждат снаряди и оръжия и то е с цел България да бъде отбранявана. Ако сега, когато цяла Европа се променя, модернизира, съвсем нови типове оръжия се правят, ако ние сега не сме, след няколко години това производство вече няма закъде да отиват тези оръжия, които се произвеждат. Така че хилядите работни места, които ще се произведат и ще се запазят старите, са благодарение на това, което в момента се случва. Всички сме за мир, категорично. Но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И увери, че ще пази правителството, за да може да се случат тези проекти.

Премиерът Росен Желязков обясни, че предстоящият джойнт венчър с "Райнметал" е в контекста на засилването на отбранителните способности на Европейския съюз.