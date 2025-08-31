ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна атакува руски позиции в Крим, унищожени са...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21204586 www.24chasa.bg

Турската линейка имала разрешение да влезе у нас, но отказала

Димитър Мартинов

[email protected]

14768
Линейка Снимка: Pixabay

Турската линейка е получила разрешение от нашите власти, но е отказала да влезе в буферната зона. Хората в нея са поискали българските гранични полицаи да транспортират пострадалия човек, научи "24 часа".

Граничните полицаи не са медицински лица и не са посмели да мърдат мъжа, защото не знаели какво точно му има и транспортирането може да го убие. Мъжът, който е турски гражданин, почина. Турски медии обвиниха забавянето на българската линейка за смъртта му.

Междувременно от МВР съобщиха, че към момента няма данни за извършени неправомерни действия или забавяне в работата на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) във връзка с комуникацията или други служебни отношения с турските гранични или здравни власти. ГДГП няма и официално запитване или реакция от турските власти по случая. Въпреки това директорът на ГДГП главен комисар Антон Златанов е наредил да бъде извършена съответната вътрешна проверка по случая.

Линейка Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол