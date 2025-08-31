Турската линейка имала разрешение да влезе у нас, но отказала

Турската линейка е получила разрешение от нашите власти, но е отказала да влезе в буферната зона. Хората в нея са поискали българските гранични полицаи да транспортират пострадалия човек, научи "24 часа".

Граничните полицаи не са медицински лица и не са посмели да мърдат мъжа, защото не знаели какво точно му има и транспортирането може да го убие. Мъжът, който е турски гражданин, почина. Турски медии обвиниха забавянето на българската линейка за смъртта му.

Междувременно от МВР съобщиха, че към момента няма данни за извършени неправомерни действия или забавяне в работата на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) във връзка с комуникацията или други служебни отношения с турските гранични или здравни власти. ГДГП няма и официално запитване или реакция от турските власти по случая. Въпреки това директорът на ГДГП главен комисар Антон Златанов е наредил да бъде извършена съответната вътрешна проверка по случая.