Шефката на ЕК обяви: 1000 нови работни места в новите два завода във ВМЗ - Сопот (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Урсула фон дер Лайен посети Вазовските машиностроителни заводи като част от обиколката си в 7 държави, които граничат с Украйна

България ще продължи с антиминните операции в Черно море, за да гарантираме свободата на корабоплаването, обяви премиерът Желязков

Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат

До 1000 нови, добри работни места ще бъдат открити във Вазовските машиностроителни заводи, когато бъдат създадени двата съвместни завода с немския отбранителен концерн “Райнметал”.

Това обяви шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя, когато посети ВМЗ - Сопот заедно с премиера Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Визитата на Фон дер Лайен е част от обиколата ѝ в 7 държави, които граничат с Украйна и носят негативите от военния конфликт.

България има силна традиция в отбранителната индустрия, имате най-голям оборот към БВП в рамките на Европейския съюз. Единствената страна сте, в която най-големият частен работодател е отбранителна компания. 1/3 от боеприпасите и снарядите, които се доставят в подкрепа на Украйна от началото на войната, са идвали от България, заяви председателката на ЕК, след като разгледа предприятието в Сопот.

Урсула фон дер Лайен бе посрещната на летището в Пловдив от премиера Росен Желязков, след което двамата отлетяха с хеликоптер към ВМЗ - Сопот. СНИМКА: ПРЕССЛУЖБА НА МС

Гаранциите за сигурност са задължителни, за да има дългосрочен мир в Украйна, категорична бе Фон дер Лайен. Затова

дейността на ВМЗ - Сопот била от ключово значение, защото осигурява боеприпасите,

нужни на украинските въоръжени сили. Освен това чрез производството им се запълват и запасите в рамките на съюза.

Ясно е, че Путин няма да се спре. Поради тежките санкции, които сме наложили, той е със старомодна, но пълномащабна икономика на войната. С укрепването на отбранителната възможност на Украйна трябва също така да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана, каза шефката на ЕК.

Именно затова бе създаден и финансовият механизъм SAFE за инвестиции в отбраната. 150 млрд. евро са предвидени за съвместни поръчки между държавите в ЕС за модернизация на въоръжените сили.

От финансовия механизъм ще дойдат и средствата, които България ще даде за съвместното изграждане с “Райнметал” на 2-та завода - за барут и за 155-милиметрови снаряди, във ВМЗ - Сопот.

Подробности за ключовата инвестиция станаха ясни миналата седмица, когато първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а след това и президентът Румен Радев се срещнаха с изпълнителния директор на “Райнметал” Армин Папергер. Папергер обяви, че договорите ще бъдат готови до 3-4 седмици. След това трябва да бъдат ратифицирани от българския парламент.

Инвестицията за производството на ключовите отбранителни компоненти ще струва над 1 млрд. евро, като България ще плати 480 млн., осигурени по механизма SAFE.

Че и двете предприятия ще са в Сопот, потвърди Борисов в неделя. Той обясни, че десетилетия наред в този завод са се произвеждали снаряди и оръжия с цел България да бъде отбранявана.

От името на партиите, които участват и подкрепят правителството, искам да ви уверя, че колкото и да е трудно -

ще го пазим, за да могат да се случат тези проекти

Иначе няма да се случат, както нищо не се случваше 4-5 г. Хилядите работни места, които ще се създадат, и запазят старите, са благодарение на това в момента. Всички сме за мир, категорично. Но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат, заяви лидерът на ГЕРБ.

Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посетиха ВМЗ - Сопот. СНИМКА: ПРЕССЛУЖБА НА МС

Премиерът Росен Желязков обясни, че предстоящият “джойнтвенчър” с “Райнметал” е в контекста на засилването на отбранителните способности на ЕС.

Това, с което България ще допринесе за гаранциите за сигурност в Черно море, е да продължим антиминните операции, за да гарантираме свободата на корабоплаването. Имаме готовност това да стане с

2 антиминни кораба

и подпомагащи такива. За въздушния домейн ще предоставим летищна инфраструктура и други възможности, които ще бъдат актуални тогава, когато се постигне политическо решение за прекратяване на огъня, обясни премиерът. И подчерта, че България продължава да е лоялен партньор на Европа, за да може целите на ЕС за сигурност, устройчивост и удържане на всяка агресия да бъдат изпълнени.

Той обясни, че механизмът SAFE, по който България ще получи до 3,58 млрд. евро, дава ясни перспективи за прогрес. Това означавало технологически трансфер, ноу-хау и икономика, развита във всички измерения.