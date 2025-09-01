Земетресение край Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение от 3,2 по Рихтер е регистрирано край Сливен, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН.

Трусът е станал в 2:48 ч. на 1 септември. Дълбочината му е била 12 км.

Епицентърът на земетресението е на 11,3 км от град Кермен в област Сливен.