Земетресение край Сливен

Земетресение от 3,2 по Рихтер е регистрирано край Сливен, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН.
Трусът е станал в 2:48 ч. на 1 септември. Дълбочината му е била 12 км.
Епицентърът на земетресението е на 11,3 км от град Кермен в област Сливен.
