ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Цените на тол таксите се актуализират от 1 се...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21205712 www.24chasa.bg

Земетресение край Сливен

2392
Земетресение край Сливен СНИМКА: НИГГГ-БАН

Земетресение от 3,2 по Рихтер е регистрирано край Сливен, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН. 

Трусът е станал в 2:48 ч. на 1 септември. Дълбочината му е била 12 км. 

Епицентърът на земетресението е на 11,3 км от град Кермен в област Сливен. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Земетресение край Сливен СНИМКА: НИГГГ-БАН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол