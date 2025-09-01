Адвокатът на малтретирания Адриан, чието дело тръгва отначало: Не видях Чернев да съжалява

"В Чернев съжаление не видях. Един път каза на съдията: Айде, че трябва да обядвам. Начинът му на поведение в залата и отношението му изобщо не изразява някакво съжаление към това, което е направил. Това е един от мотивите ми за искане на по-високо наказание", това каза Васил Попов, адвокат на малкия Адриан, който беше жестоко малтретиран от пастрока си Петър Чернев.

През юли съдът върна делото отначало, след като Окръжният съд отмени произнесената присъда на майка му и пастрока му. Чернев беше първоначално осъден на 8 години затвор, а майката на Адриан Стела Димитрова получи глоба от 4000 лева.

На 1 септември делото тръгва отначало.

"Съдът връща делото отначало. Започва се отново събиране на доказателства, всичко отначало", обясни адвокат Попов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Адвокатът на Адриан и баща му отново ще поиска заседанията да бъдат закрити, заради чувствителната информация за детето. То беше с тежка рана на главата, довела до окапване на косата и операции.

"Това, което се установи е, че Чернев е нанесъл ударите, а Стела не го е спряла, а му е направила забележка", каза адвокатът.

Към момента Адриан живее в Германия с баща си. Тази година е първокласник.

"Голяма част от възстановяването на Адриан завърши. Бащата на Адриан този път ще бъде призован като свидетел, но днес няма да може да се яви заради първия учебен ден", добави адвокатът.