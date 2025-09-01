ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Семейство пострада тежко в челна катастрофа с камион край Смоляновци

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Семейство от четирима души пострада при тежка катастрофа на международния път Е-79 в района на монтанското село Смоляновци. Произшествието e станало около 20 ч. в неделя между лек автомобил и камион, в условията на остър завой и на мокра пътна настилка.

Сблъсъкът между двете превозни средства е челен. Пострадали са всичките четирима, пътували в леката кола. Според предварителната информация, те са семейство: мъж, жена и синовете им – на петнайсет и на двайсет и една години, пише bTV. 

Транспортирани са към болницата в Монтана с различни травми. Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания.

До преместването на превозните средства и разчистването на платното, пътят остана затворен и в двете посоки, като опашките от камиони бяха километрични.

Линейка

