Семейство пострада тежко в челна катастрофа с камион край Смоляновци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семейство от четирима души пострада при тежка катастрофа на международния път Е-79 в района на монтанското село Смоляновци. Произшествието e станало около 20 ч. в неделя между лек автомобил и камион, в условията на остър завой и на мокра пътна настилка.

Сблъсъкът между двете превозни средства е челен. Пострадали са всичките четирима, пътували в леката кола. Според предварителната информация, те са семейство: мъж, жена и синовете им – на петнайсет и на двайсет и една години, пише bTV.

Транспортирани са към болницата в Монтана с различни травми. Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания.

До преместването на превозните средства и разчистването на платното, пътят остана затворен и в двете посоки, като опашките от камиони бяха километрични.