Министърът на отбраната Атанас Запрянов: ВМЗ ще може да доставя снаряди и за страните от НАТО и ЕС

До 3 г. предприятието ще заработи. 500 млн. евро инвестира България във военния завод в Сопот - получаваме ги по механизма SAFE, връщаме ги 35 години

"Изграждането на фабрика за барут, взривни материали и снаряди е шанс за българската индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ да стане доставчик и на страните, членки на НАТО и Европейския съюз." Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред Нова телевизия след посещението на Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот, където ще е производственият процес.

"Ние сега сме производител на снаряди, оръжие, бойни припаси по съветските стандарти - 122 милиметра, 152 милиметра. А вече ще имаме поточна линия за производство на 155-милиметрови снаряди.

България ще превъоръжи своята артилерия и предстои да доставим 155-милеметрови артилерийски системи за нашите артилерийски формирования. Традиционно България, когато внедрява една бойна система, си е организирала и производството на бойни припаси за нея. Говорим за чисто национален интерес. Но тук е и големият политически момент - че този национален интерес съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база и да инвестира повече в модернизация на въоръжената индустрия. От другастрана съвпада и с искането на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и за увеличение на военните разходи във връзка със заплахите.

Много е важно от политическа гледна точка - ние не правим нещо, защото НАТО има решение да увеличи бюджетите или защото Европа иска да разшири оръжейното си производство, а защото националната ни отбрана традиционно разчита на това - нашата отбранителна индустрия е част от бойния потенциал на държавата. Тя е тилът на нашата отбранителна система", коментира Атанас Запрянов.

Той гарантира много добри условия за дейността във ВМЗ-Сопот спрямо високите изисквания на германският въоръжеен концерн "Райнметал", който ще инвестира в прозводството на барут и снаряди в България.

"ВМЗ-Сопот ще бъде страна по договора, като ще се създаде дружество. Джойнтвенчър с 51% за "Рейнметал" и 49% за ВМЗ-Сопот", уточни Атанас Запрянов.

По думите му се действа динамично и има желание много бърза да бъде сключено споразумението, за да започне подготовката за изграждане на предприятието. "Минимум две години, максимум три години са достатъчни - от момента, в който се сключи споразумението до момента, в който да започне производство", каза министърът на отбраната.

Това съвпада с периода на инвестициите по Европейска програма за инвестиции в отбранителната индустрия (SAFE), уточни Запрянов.

"Председателят на Европейската комисия госпожа Фон дер Лайен потвърди, че всички поръчки от страните членки по механизма SAFE са получени. Комисията ще ги разгледа. Тя пътува, за да се започнае на място със ситуацията в страните, които сме заявили - България е една от тези страни. И ще се прецени с какв исредства ще разполагаме по SAFE и кои проекти ще започнем. Проектът за изграждане на заводите е един от тях", допълни той.

Той разкри и планираните инвестиции от държавата: "49% са някъде около 500 милиона евро, които ще дойдат по линия на механизма SAFE. Това напрактика е заем от типа, който държавите ползваха по време на Ковид".

"Имаме 10-годишен гратисен период, не само за заема по този проект, но и по всички останали, и 35 години за изплащане на главницата", разкри още министърът.