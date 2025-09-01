Мъж, помагал в катастрофа: Възрастна жена висеше с главата надолу върху врата си, извадих я сам

Млад мъж от Велико Търново, спасявал ранени от преобърната по таван кола на пътя между селата Ресен и Стефан Стамболово в неделя, предизвика вълна от реакции във фейсбук с емоционален пост как трябва да се действа, вместо да сме само наблюдатели във войната на пътя.

"Аз извадих хората от колата и имам да кажа няколко неща, като поста е продиктуван от, до известна степен, разочарование на ниво адекватност, както системна, така ѝ обществена", започва Петър Иванов.

Той подчертава, че постът не е с цел критика, която да засегне някой или да изтъкне друг, а за да си дадем сметка до колко сме адекватни и полезни в ситуация, която може да ни се случи.

"Катастрофата явно беше станала минута-две преди да спра. Самата кола се забеляза трудно, заради високата трева и това, че беше с пода, като видима част (черен без привличащи отблясъци). Преди мен бяха спрели 3 превозни средства на място, като спрях и аз и попитах за обстановката разбрах, че никой не е приближавал колата (хората стояха на края на границата асфалт-трева). Наблюдателите не знаеха колко човека има, контактни ли са и в какво състояние са, не беше уведомено на тел. 112, пътя не беше обезопасен и сигнализиран за останалите участници в движението", описва ситуацията Петър. Той уточнява, че мястото е в S - образна последователност от завои.

Спасителят разчистил стъклата и осигурил достъп до счупеното стъкло на една от вратите, от където по-късно извадил хората, без никой да му помогне.

"През това време изпратих един човек да обозначи с триъгълник птп-то, през, който триъгълник след малко премина една кола, помитайки го! На друг от хората казах да се обади на 112. През това време разпитах хората къде и какво чувстват, за да се предприемат адекватни действия", разказва Петър Иванов.

След като установил, че мъжът бил без видими наранявания, се насочил към пътничкатав колата. "Жената беше доста възрастна и все още беше с колан, който я държеше увиснала с главата надолу и седяща върху вратът си. Тя каза, че я боли рамото и гърба. Предположих, че има нараняване в ключицата от колана и евентуално нещо по гръбнака, както се ѝ оказа ( счупен прешлен и ключица, натъртен гръден кош и ребра) извадих я САМ, бавно и много внимателно, като избрах позиция, която щади местата, които каза, че я болят", обяснява последователността на действията си той.

Жената останала на място до колата, докато Петър обезопасил електрическата част, защото течеше масло и бензин през работещите фарове и можела да се запали.

"Полицията дойде първа, после пожарната и след 25 минути линейката. И трите институции идват от едно населено място и получават сигнала по едно и също време! Не е нормално най-важният компонент да идва последен, забележете по-бавно от тежкотоварен автомобил, какъвто е пожарният!", възмущава се Петър. Той останал до край, за да подпомогне с каквото още може действията на спасителните служби. Не скрива разочарованието си от поведението на останалите очевидци, "млади и съвременни хора", които не показали адекватност и дори мисъл за елементарна организация.

"Нещата, които трябва да направим в такава ситуация не са много и не са кой знае какви. Искам поста да бъде разбран правилно, защото ако "корупцията ни убива", то и битовата елементарщина вече ни пречи. Мисля, че имам право да го кажа, защото преди няколко месеца загубих братовчедка си, която беше на 9 години и почина от повърнато в устата, докато се намира в медицински кабинет, където медицинското лице не е различила повръщане от гърч, слага я легнала, прави и изкуствено дишане и тя аспирира течност в белият дроб и се удавя! Загубата на адекватност вече е на ниво, което ни пречи, като общество на всяко ниво", споделя Петър Иванов.

Мъжът призовава: "Преговорете си някой неща, които в шокова ситуация да са волеви навик... елементарни първи действия спасяват човешки животи или ограничават щетите."

Обръща внимание и на състоянието на пътя. Само на пет километра преди ПТП-то имало огромно количество кал на платното, изнесена от селскостопанска техника, точно на завой. Там автомобил зад него се подхлъзнал и поднесъл сериозно, въпреки опитите му да сигнализира за опасността с аварийни светлини и знаци с ръка. По трасето имало и множество паднали листа по пътя, които загниват и в комбинация от дъжда стават много хлъзгави, а клоните оформяли "тунел" над пътя.

"Не знам, не искам да има засегнати, обидени и тлн. Искам да има замислени", посочва мъжът. Завършва дългият пост с призив: "Пазете се и бъдете обществено отговорни и полезни. Затрихме държавата, като странични наблюдатели..."

Той апелира към потребителите, които му писали, че и на тях се е случвало, да дават гласност в социалните мрежи. "Може да научим нещо, може да превъзпитаме нещо, пък не дай си боже... може и да се сплотим... Обществени странични ефекти всякакви, предизвиквайте ги, пишете и разказвайте! Ако чакаме всеки да натрупа опит по преживяно ще отнеме много време. Опит може да се трупа с добро и на чужд гръб, ако всеки поотделно трябва да "пипне печката", за да разбере, че пари... Загубени сме. Пишете, както казах странични-обществени ефекти всякакви, дай боже за добро!"