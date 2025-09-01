Сарафов посреща в София главните прокурори от Балканите, идва и шеф на правна институция в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В първите дни на октомври изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще посрещне в София ръководителите на държавните обвинения на страните от Балканите. Той ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от региона, създаден от главните прокурори на Турция и България преди 6 години. Тогава първата среща се проведе в Измир.

През 2021 г. София събра обвинители от региона, а година по-късно щафетата беше поета от румънския главен прокурор, който е домакин на форума в Букурещ.

Неотдавна главният прокурор на България посети и прокуратурата в Бавария.

Събитията дават възможност за пряк контакт и подобряване на сътрудничеството между прокуратурите от Югоизточна Европа.

Повторното домакинство на България на Балканския форум бе договорено при поредица от срещи между Сарафов и турския главен обвинител Мухсин Шентюрк в края на миналата и началото на тази година. Този път в София се очакват и ръководител на една от правоохранителните институции в Европейския съюз, както и на международни магистратски организации.

Откакто е главен прокурор Борислав Сарафов залага много активно на международното сътрудничество, припомниха от прокуратурата. На два пъти обвинител №1 посети Мадрид, а испанският главен прокурор Алваро Гарсия Ортис бе и в София.

Два пъти Борислав Сарафов посети колегата си от Испания Алваро Гарсия Ортис.

Преди година и половина Сарафов бе награден от тогавашния директор на американското ФБР в централата на агенцията във Вашингтон. Няколко са срещите на и.ф. главен прокурор и с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.