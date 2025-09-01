ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Двама загинали и 36 ранени в 22 тежки катастрофи у нас за последното денонощие

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Двама са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия. Има един пострадал.

От началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4496 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 283 души, а пострадалите са 5670.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

