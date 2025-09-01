Даниел Митов: Да се отнемат книжките на пияни и дрогирани рецидивисти

Аз съм предложил Рашков за поста, защото съм работил с него и го познавам, каза вътрешният министър

Да се отнемат до живот книжките на пияни и дрогирани шофьори. "Ако това се случи за втори път, тези хора трябва да остават завинаги без книжка. Същото и за участия в гонки, трябва да се сплашат тези, които карат с превишена скорост. Глоба и при повторение - отнемане на книжката". Това каза вътрешният министър Даниел Митов пред bTV.

От няколко седмици той лансира тази теза в борбата срещу войната на пътищата у нас.

Митов обясни, че главният секретар на МВР Мирослав Рашков е доказан професионалист, който от 20 години е в системата и е работил при различни ръководства. Не може да се правят изводи за кариерата му само на базата на един определен период от нея, каза още той по повод информацията, че назначеният за главен секретар Мирослав Рашков се е срещал със Светлозар Лазаров, който бе на ръководна длъжност в министерството по време на кабинета на Пламен Орешарски.

Аз съм предложил Рашков за поста, защото съм работил с него и го познавам. Той е човек с авторитет, който умее да обединява и има много добра комуникация с хората в министерството. Дали е близък с Делян Пеевски? Опозицията реагира по този начин при всяко ново назначение, това са халюцинации. Венко Сабрутев говорил за това? Ако Пеевски е идвал в МВР, Сабрутев е последният, който ще го научи, каза министър Митов.

Той говори и за президента Румен Радев и срещите с ръководството на "Райнметал". Нека президентът да не се хвали. Той знае много добре, че ако правителството не е на мястото си, той лично не може да осигури инвестиции. Представяте ли си как изглеждаме отстрани, когато президентът казва: "Това е мое"? Румен Радев се занимава предимно с партийно говорене и се държи като опозиционен лидер. Ако не иска да е президент, а да се занимава с политика, да си ходи и да ходим на нови президентски избори. Радев се опитва да изземе ролята на изпълнителната власт. Е как такъв човек ще олицетворява единството на нацията?

Митов коментира и блокирането на номинацията за важни постове. Изпълнителната власт в наше лице нищо не блокира, а действа по процедура. Нека Радев да гледа личните си интереси. Ако иска да е партиен лидер, нека да е такъв. Предишните президенти не си позволяваха подобно поведение, каза Митов.

По повод твърденията, че екстрадираният от Сърбия и обвинен в контрабанда Никола Никол - Паскал и Бойко Борисов имат договорка помежду си, министърът каза, че двамата едва ли са си чували гласовете, а подобни версии са пълен абсурд. Даниел Митов припомни, че в МВР са били наясно къде се намира Паскал и екстрадицията е била поискана навреме. Последното влизане на Николов в България е било на 13 март 2024 г. На 5 април същата година е обявен за национално издирване, а през юли е и регистриран за това.