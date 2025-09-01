Адвокатът на Петя Банкова: Има тежък рак, не е викана на разпит

Адвокатът на бившата директорка на Агенция „Митници" Петя Банкова - Аделина Натина заяви, че клиентката й страда от тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Банкова е разследвана по делото на Никола Николов-Паскал.

Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е освободен срещу парична гаранция от 50 хил. лв.

„Г-жа Банкова не е добре след това, което преживя. Има тежко онкологично заболяване, лечението продължава, но никой не може да даде гаранция с изхода на заболяването. След като беше пусната от ареста, не е викана отново на разпит", обясни адвокатът.

По думите ѝ има частично прекратяване на разследването по отношение на Марин Димитров, който вече не се проверява за участие в организираната престъпна група. Според нея Паскал се е върнал сега в страната ни, защото има договорка между него и държавното обвинение.

„Случва се, когато има едно обвиняемо лице то да иска да сключва споразумения и да желае да сътрудничи, за да си облекчи положението. Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници" 40 дни, а за Паскал съм чувала по медиите, че от години се занимава с такава дейност. За мен е нелогично за 40 дни някой да организира такова нещо", коментира Натина пред bTV.

Адвокатът каза още, че никой от хората, назначили Банкова, не ѝ оказал подкрепа. Тя посочи, че клиентката ѝ не е конкретизирала в показанията си кой на кого и по колко е давал, а само, че е чувала слухове.

„Разпитвана е за назначения, правени от нея и тя каза: „Спускано ми е". Да не забравяме, че директорът на Агенция „Митници" е пряко подчинен на министъра на финансите, той ѝ е пряк ръководител. И след като той е разпореждал определени смени и промени, тя ги е изпълнявала", заяви адвокатът.