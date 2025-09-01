ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21206116 www.24chasa.bg

Затвориха Бетонния мост в Пловдив към район "Южен" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1660

Ще преасфалтират северния подстъп

Строителни работници затвориха северния подстъп на Бетонния мост в Пловдив - от бул. "Христо Ботев" към кв. "Кючук Париж". Пътни знаци показват на шофьорите в сутрешния трафик, че трябва да продължат напред по булеварда и тези, които целят да стигнат в район "Южен" са принудени да търсят друг вариант. По план дейностите трябва да приключат до 16,30 ч. днес.

Причината за ограничаването на движението по моста е ремонт по-малко от 9 месеца след новото му построяване. През юни м.г. съоръжението беше затворено, а горната му част - бутната. Пловдивчани бяха скептични, че ще останат без една от основните връзки между райони за дълго, но фирмата изпълнител успя да се справи до преди коледните празници.

Сега обаче се налага преасфалтиране на северния подстъп. Той не влизаше в поръчката за ремонт на моста, но през декември м.г. общината го асфалтира, за да бъде обновено цялото съоръжение. Сега дейностите се извършват от фирмата, работила тогава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол