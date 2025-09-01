Затвориха Бетонния мост в Пловдив към район "Южен" (Снимки)

Ще преасфалтират северния подстъп

Строителни работници затвориха северния подстъп на Бетонния мост в Пловдив - от бул. "Христо Ботев" към кв. "Кючук Париж". Пътни знаци показват на шофьорите в сутрешния трафик, че трябва да продължат напред по булеварда и тези, които целят да стигнат в район "Южен" са принудени да търсят друг вариант. По план дейностите трябва да приключат до 16,30 ч. днес.

Причината за ограничаването на движението по моста е ремонт по-малко от 9 месеца след новото му построяване. През юни м.г. съоръжението беше затворено, а горната му част - бутната. Пловдивчани бяха скептични, че ще останат без една от основните връзки между райони за дълго, но фирмата изпълнител успя да се справи до преди коледните празници.

Сега обаче се налага преасфалтиране на северния подстъп. Той не влизаше в поръчката за ремонт на моста, но през декември м.г. общината го асфалтира, за да бъде обновено цялото съоръжение. Сега дейностите се извършват от фирмата, работила тогава.