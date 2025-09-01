ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Пожарът над Горно Осеново в Рила все още не е напълно овладян

Пожар в Национален парк "Рила". Снимка: Архив

Пожарът над село Горно Осеново все още не е напълно овладян, тъй като има дървета, които продължават да горят, съобщи за БТА кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов.

Вчера беше невъзможно да се локализира – дърветата горяха отдолу догоре, обясни той и добави, че и днес на терен помагат пожарникари, горски служители и доброволци. По думите му вчера екипите са се прибрали късно, тъй като с настъпването на тъмнината работата на място е станала невъзможна.

Според кмета не е необходимо да се включват твърде много доброволци, тъй като теренът е изключително стръмен и труднодостъпен. „Надяваме се на дъжд", коментира Алекси Крънчов.

Вчера формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от Трети механизиран батальон – Благоевград участва в дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново.

