Мълния най-вероятно е причинила пожара в планината Малешево

Мълния е най-вероятната причина за пожара в планината Малешево над село Игралище, община Струмяни.

Гасят се тлеещите огнища в Национален парк "Рила" и в Малешевската планина от близо 100 огнеборци от пожарните служби, горските стопанства и доброволци.

И двата големи пожара бяха локализирани вчера. До късно вечерта в гората над село Игралище огнеборците гасяха пламъците. По време на зареждане на един от автомобилите с вода, е гръмнал пожарният хидрант в селото. Аварията е била отстранена максимално бързо от екипи на ВиК-Благоевград, съобщава БНР.

Седем противопожарни автомобила са на терен от рано сутринта, като са мобилизирани и доброволци от аварийно-спасителните отряди в Петрич и Струмяни.

Малешево е една от най- безводните планини и това я прави силно уязвима от пожари, каза кметът на община Струмяни Емил Илиев. Мълния от разразилата се вчера сутринта буря е най- вероятната причина за запалването, което засегна над 120 декара борова гора.

Това е най- пожарното лято от години насам в района на Струмяни и Сандански. Големият пожар в Пирин, потушаването на който продължи близо месец, обхвана над 45 хиляди декара предимно горска територия.

Другият пожар - в Национален парк "Рила" нанесе поражения на около 200 декара гори и алпийски зони.