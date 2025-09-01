ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

Мъж задигна 22 стека топлоизолация от строителен обект в Свищов

Дима Максимова

[email protected]

1140
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

За часове служители на РУ – Свищов разкриха кражба на 22 стека с топлоизолация от строителен обект в крайдунавския град. Сигнал за случая е получен в петък. От проведените до момента действия по разследването е установено, че посегателството е извършено на 28 август от 59-годишен от с. Козловец. Мъжът натоварил стековете в товарния си автомобил и ги транспортирал до гараж на жилището си в с. Козловец, където по-късно са установени от полицейските служители. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

