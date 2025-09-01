ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

Автобус наби рязко спирачки на кръстовище в Габрово, пътничка пострада

Дима Максимова

[email protected]

1092

На 30 август, около 06:12 часа, в РУ-Габрово е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие, настъпило в района на ул."Стефан Караджа", с пострадал пътник в автобус, собственост на Община Габрово, съобщи полицията.

На място е установено, че водачът на автобуса - на 68 г., при навлизане в кръстовище е задействал спирачната уредба, за да осигури предимство на лек автомобил. В резултат на рязкото спиране 70-годишна жена, пътувала в автобуса, е паднала на пода. Жената е прегледана от екип на ЦСМП, като са установени повърхностни рани на главата. Пробата за алкохол на водача е отрицателна.

