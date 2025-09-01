ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21206674 www.24chasa.bg

Две катастрофи за 4 минути на магистрала "Тракия"

2652
АМ „Тракия" снимка; АПИ

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

АМ „Тракия" снимка; АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол