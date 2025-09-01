18-годишен се удави в морето край Китен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишен се удави в морето в Китен. Това съобщиха от полицията.

На 30 август е подаден сигнал за инцидент в района на Южния плаж. Тялото на момчето е транспортирано за аутопсия. По случая се води разследване.