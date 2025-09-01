ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен се удави в морето край Китен

Младеж се удави край Царево СНИМКА: Pixabay

18-годишен се удави в морето в Китен. Това съобщиха от полицията.

На 30 август е подаден сигнал за инцидент в района на Южния плаж. Тялото на момчето е транспортирано за аутопсия. По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

