ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21206796 www.24chasa.bg

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври

Надежда Алексиева

[email protected]

1692
Павел Попов, зам.-кмет на Варна

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Заповедта е издадена от кмета на града Благомир Коцев.

Предишната му заповед беше с дата до 31 септември, тази е издадена на основание - отпуск.

Кметът Коцев не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така, както се предвижда в закона, коментира Попов.

Копие от заповедта е изпратено до Областния управител, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинение в участие на "организирана престъпна група".

Очаква се днес да бъде гледана мярката за неотклонение спрямо него и двама общински съветници, които също са в ареста в София.

Павел Попов, зам.-кмет на Варна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол