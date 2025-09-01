"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Заповедта е издадена от кмета на града Благомир Коцев.

Предишната му заповед беше с дата до 31 септември, тази е издадена на основание - отпуск.

Кметът Коцев не е лишен от правомощията си и следователно може да излезе в отпуск и да определи свой заместник така, както се предвижда в закона, коментира Попов.

Копие от заповедта е изпратено до Областния управител, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинение в участие на "организирана престъпна група".

Очаква се днес да бъде гледана мярката за неотклонение спрямо него и двама общински съветници, които също са в ареста в София.