Охранител намушка пиян украинец, опитал да нахлуе в хотел в Слънчев бряг

Нож СНИМКА: Pixabay

Двама украинци се опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 август. Украинците - 29-годишен мъж и 25-годишна жена, след употреба на алкохол, са се опитали да влязат в хотела, без да са негови гости.

След направена забележка от страна на 58-годишния охранител към хотела, украинецът го е нападнал.

При самозащита той е нанесъл порезни рани с нож на агресивния мъж. Пострадалият е откаран в болница за преглед.

Охранителят е бил задържан и по случая се води разследване.

