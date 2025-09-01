Почина ранен в тежката челна катастрофа край Смоляновци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина мъжът, ранен в тежката челна катастрофа край монтанското село Смоляновци.

Инцидентът стана в неделя вечерта между лека кола и камион. В леката кола е пътувало четиричленно семейство, което е откарано в монтанската болница.

Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация.

„Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане", съобщи пред Нова тв началникът на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" - Монтана д-р Красимир Каменов.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота. Причините за катастрофата се изясняват.