Почина ранен в тежката челна катастрофа край Смоляновци

1536
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Почина мъжът, ранен в тежката челна катастрофа край монтанското село Смоляновци. 

Инцидентът стана в неделя вечерта между лека кола и камион. В леката кола е пътувало четиричленно семейство, което е откарано в монтанската болница. 

Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация.

„Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане", съобщи пред Нова тв началникът на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" - Монтана д-р Красимир Каменов.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота. Причините за катастрофата се изясняват.

Линейка

