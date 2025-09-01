Над 140 колоездачи ще преминат през Русе по маршрута на „Дунав Ултра 2025“

Русе отново е сред основните етапи по маршрута на „Дунав Ултра 2025". Около 140 велосипедисти от Европа ще преминат през града днес следобед и на 2 септември преди обед. Пунктът, където ще бъдат посрещнати, е разположен до кръглия фонтан срещу Съдебната палата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

12-ото издание на най-дългото туристическо и колоездачно предизвикателство в България, което започна на 30 август от Видин, се реализира тази година под мотото „Потокът на времето". Участниците ще карат през 8 области и 32 общини и ще изминат над 740 километра, стартирайки от най-северозападното село – Куделин, и достигайки Дуранкулак - най-североизточното селище в България.

Някои от велосипедистите се стремят да финишират за под 48 часа, а други – в рамките на 5–7 дни. Инициативата няма състезателен характер, като целта е преживяването и споделянето, а не конкуренцията.

За поредна година най-възрастният участник е проф. Антоанета Момчилова (82 г.), бивша преподавателка по физическо възпитание и спорт в Русенския университет „Ангел Кънчев".

Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма, Фондация "Америка за България" и много дунавски общини, сред които е и община Русе.