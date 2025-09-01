Арестуваха 40-годишен в Кърджали, пребил съпругата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40-годишен е задържан за домашно насилие в Кърджали. Това съобщиха от полицията.

При семеен скандал на 30 август около 8 часа в Кърджали мъжът нанесъл удари на съпругата си и проявил вербална агресия към майка си.

След намеса на полиция извършителят на деянието е задържан за срок до 24 часа. Започната е проверка за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие.

Полицейски служители разяснили на пострадалите правата по Закона за защита от домашно насилие.

Съпругата попълнила документи за оказване на защита от домашно насилие.