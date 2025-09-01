Рецидивисти откраднаха предмети за близо 90 000 лв. от апартамент в Радомир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рецидивисти отмъкнаха предмети за близо 90 000 лева от апартамент в Радомир, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено на 23 август, когато чрез повреждане на заключващ механизъм на ПВЦ дограма е проникнато в имот, собственост на 21-годишен местен жител. Откраднати са златни накити, инвестиционна плочка от платина, седем ръчни часовника и валута.

Установени са двама радомирци на 21 и 43 години, които са привлечени като обвиняеми. След искане от наблюдаващ прокурор съдът им налага мярка за неотклонение „задържане под стража". Те са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления.

Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства.

Работата продължава съвместно с прокуратурата.