Рецидивисти откраднаха предмети за близо 90 000 лв. от апартамент в Радомир

2048
Белезници СНИМКА: Pixabay

Рецидивисти отмъкнаха предмети за близо 90 000 лева от апартамент в Радомир, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено на 23 август, когато чрез повреждане на заключващ механизъм на ПВЦ дограма е проникнато в имот, собственост на 21-годишен местен жител. Откраднати са златни накити, инвестиционна плочка от платина, седем ръчни часовника и валута.

Установени са двама радомирци на 21 и 43 години, които са привлечени като обвиняеми. След искане от наблюдаващ прокурор съдът им налага мярка за неотклонение „задържане под стража". Те са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления.

Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства.

Работата продължава съвместно с прокуратурата.

