Две деца на тротинетка се блъснаха в патрулка в Русе, едното пострада (Видео, снимки)

Две деца с тротинетка се блъснаха в полицейски автомобил тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал пред Първо РУ.

Децата не са били в своята лента за движение, а са се движили насрещно и така се е стигнало до удара. При сблъсъка е пострадало 15-годишно момче, което е било с тротинетката. То е откарано в болница с травма на лицето. Има материални щети и по патрулката, съобщи "Русе Медия".

Пробите на водача на полицейския автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Движението в района бе затруднено за около два часа.