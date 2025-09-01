Бебе и две деца пострадаха при катастрофа край Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията.

32-годишна шофьорка е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци. Инцидентът е станал на 31 август вечерта.

Водачката и нейните спътници са транспортирани в болница в Плевен.

3-месечно момиченце е с черепно-мозъчна травма. 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена.

6-годишно момченце е със счупена раменна кост. Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички.

Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.