Обвиненият в контрабанда Паскал си вади документи в София

Няколко нови документа си вади соченият за контрабандист №1 Никола Николов - Паскал. Той се намира в сградата на "Български документи за самоличност" на столичния бул. "Мария Луиза".

Документите са във връзка с досъдебното производство срещу него, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, предишния гл. секретар на МВР Живко Коцев и Марин и Стефан Димитрови. Те са обвинени в контрабанда на цигари.

Паскал бе екстрадиран преди дни от Сърбия, където бил на лечение. Съдът го пусна с гаранция от 50 хиляди лева.