ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален фитнес за възстановяването на Григор Дим...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21207896 www.24chasa.bg

Обвиненият в контрабанда Паскал си вади документи в София

Димитър Мартинов

[email protected]

1392
Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Няколко нови документа си вади соченият за контрабандист №1 Никола Николов - Паскал. Той се намира в сградата на "Български документи за самоличност" на столичния бул. "Мария Луиза". 

Документите са във връзка с досъдебното производство срещу него, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, предишния гл. секретар на МВР Живко Коцев и Марин и Стефан Димитрови. Те са обвинени в контрабанда на цигари. 

Паскал бе екстрадиран преди дни от Сърбия, където бил на лечение. Съдът го пусна с гаранция от 50 хиляди лева. 

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол