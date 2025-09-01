Отново гори олимпийският огън за над 300 деца в Спортното училище във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Спортно училище „Георги Живков" класните стаи вече са пълни.

Новата учебна година бе открита днес – запален бе олимпийският огън, а клетва положиха петокласниците.

Над 300 са учениците в спортното ни училище, което е сред най-добрите в България, профилирани в тази област. Доказват го успехите през 2025-а година – над 30 медала, половината от които – златни, завоювани в националните шампионати по борба, лекоатлетическите спортове и др., включително и бронз от европейско първенство.

Възпитаничките на Спортно училище „Георги Живков" са шампиони на България по футбол за девойки U16 и хандбал за момичета до 16-годишна възраст, формирайки ядрото на „Етър ВТ" и ХК „Етър-64".

Благодаря на учениците, учителите, треньорите и родителите. Всеки успех е гордост за всички нас!

Приветствие за новата учебна година отправи заместник-кметът Георги Недев, а първия звънец символично удари директорката Снежина Михова.