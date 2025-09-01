ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21208103 www.24chasa.bg

Заловиха 25-годишен пиян на АМ "Тракия" край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2080
Дрегер Снимка: МВР Пловдив

25-годишен мъж е хванат да шофира по АМ "Тракия" след употреба на алкохол, съобщиха от МВР.

Към 6 часа в неделя патрул на моторизирано звено „Сигма" спрял за проверка лек автомобил в района на 132 км на аутобана в посока София. Установено било, че зад волана е 25-годишен мъж с концентрация на алкохол в кръвта около 1,3 промила. Той е бил отведен в ареста.

В следобедните часове на деня подобна стойност дрегерът отчел и при 29-годишен шофьор, който в Перущица ударил паркирана кола и направил опит да избяга.

Около 21 часа в петък подобна катастрофа с материални щети станала в село Труд, а алкохолната проба на виновния шофьор 53-годишен, отчела наличие на над 2,5 промила.

Два часа по-късно, в село Болярци пък бил засечен 30-годишен с около 1,6 промила. Срещу всички извършители са образувани бързи производства.

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол