42-годишен мъж е в болница след бой в пловдивски нощен клуб

42-годишен мъж е настанен болница за лечение след сбиване в нощно заведение в Пловдив, съобщиха от МВР.

Малко преди 5 часа в неделя от охраната на клуба било потърсено съдействие от полицията заради възникнал бой между посетители. Насоченият натам патрул на Шесто Районно управление установил, че в резултат на получени удари пострадал 42-годишен мъж, който е настанен в болница за лечение. Нападателите му на 41 и 42 години, са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.