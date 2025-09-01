Задържаха мъж, счупил челюстта на жена си в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, счупил челюстта на съпругата си.

На 30.08.2025 г. в гр. София обвиняемият В.К. ударил с юмрук в лицето А.К. и й причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюстта. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщават от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 2 до 10 години. В.К. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 01.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.