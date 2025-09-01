ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казийски подписа с вицешампиона на България

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21208443 www.24chasa.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка за разходване на средствата за правна помощ

1408
Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерство на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото - ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заяви министър Георгиев.

НБПП организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети.

То е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол