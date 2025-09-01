Готвят за майката на пребития Адриан и пастрока споразумение, но адвокатът на детето е скептичен

Днес е бил първият учебен ден на момчето, отишло с баща си на училище в Германия

Варианти за споразумение с прокуратурата ще бъдат предложени на пастрока на жестоко пребития Адриан - Петър Чернев и майката Стела Алексиева, обвинени в насилие над малкото дете. Делото срещу пастрока и майката тръгва за втори път в Районния съд в Пловдив, след като окръжните магистрати го върнаха заради процесуални нарушения при определяне на присъдата.

"Ще подходим като при първото разглеждане на делото и ще предложим споразумение на двете страни", заяви прокурор Димитър Костов. Параметри все още не са обсъждани обаче, това ще стане в разпоредителното заседание. Адвокатът на детето Васил Попов е скептичен. "Не мисля, че ще харесат параметрите на споразумение, особено Чернев. За Стела не знам, нека видим какво ще е", каза той. Иначе според него справедливата присъда за пастрока е 10 години. Адвокатът на момчето Васил Попов е скептичен, че майката и пастрокът ще приемат параметрите на споразумението. Снимка: Никола Михайлов

Попов каза, че днес е бил първият учебен ден на Адриан, който е при баща в Германия. Момчето отишло с родителя си на училище и с ресурсен учител. Възстановяването му продължава, като предстоят още медицински интервенции.

Адвокатката на Стела Росица Драгинова обясни, че майката ще се опита да сключи споразумение. Предишния път тя се договори с прокуратурата, но тъй като съдебният състав предложи изменения - че тя не е съизвършител, а помагач, Чернев не беше съгласен. Неговият защитник Йордан Давчев пък заяви, че с клиента му са отворени към варианта за споразумение. "Въпросът са параметрите. Ние предишния път не сключихме, понеже не беше предложено", обясни адвокатът на Петър Чернев.

Страните продължават да не са съгласни коя от двете експертизи на Адриан е правилна, а адвокатът на Петър Чернев настоява за арбитражна, която да даде категоричен отговор на въпросите за травмите на момчето. Прокурор Димитър Костов не вижда причина за назначаването на такава. Той посочи, че държавното обвинение кредитира единствено втората и според него вещите лица ще потвърдят заключението си пред съда.

Както "24 часа" писа, на 8 януари м.г. сестрата на Алексиева подала сигнал в Четвърто районно управление, след като видяла, че Адриан има голяма рана на главата. Той беше изведен от семейната среда, а два дни по-късно от "Закрила на детето" сезирали прокуратурата.

Чернев се сдоби с 6 обвинения - за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, на лека телесна повреда, за изтезание на Адриан, за закана срещу момчето, за притежание на наркотици и за принуда - защото карал детето да застане пред камера, да му се моли да го утрепе, да се моли да не го убие и да го удави, като е използвал заплахи. Трябвало да бъде в полулегнало положение с оголени седалищни части. Стела Алексиева пък е обвинена като съучастник само за средната телесна повреда.

Отменените им присъди бяха съответно 8 г. за Чернев и глоба от 4000 лв. за Димитрова.