Промяна в методика дава възможност за индексация на договори за проектантски и консултантски услуги

Създаване на възможност за изменение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на услуги, които формират стойността на договора за проектантските услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Изменението предвижда още създаване на нов ред за индексация, която включва и авансовите плащания, като се цели равнопоставеност на всички изпълнители. Така ще се прилага единен ред по еднакъв начин към всички обществени поръчки с предмет „строителство", без значение каква е предвидената от възложителя схема за разплащане по договора. Създава се и правна гаранция, че компенсацията обхваща цялата стойност на изпълненото, при ясен ред за реализирането на мярката от страна на възложителите спрямо приетите към съответния момент строително-монтажни работи.

Въвежда се и яснота в отношенията между страните по договора за обществена поръчка, като се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. За целта се предлага „изпълнени" да се замени с „приети" през съответното тримесечие строително-монтажни работи. Предлаганата промяна обуславя изпълнените през съответното тримесечие строително-монтажни работи да бъдат приети от възложителя, за да се счита по смисъла на Закона за обществените поръчки, че е налице изпълнение на договорно задължение. По този начин ще се осигури възможност индексацията да се прилага върху реално извършените, отчетени и приети дейности по договора за строителство.

Проектът на постановлението може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.