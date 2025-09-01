ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

Закопчаха двама младежи, печатали фалшиви столевки в Провадия

Надежда Алексиева

[email protected]

1448
Снимка: Пресцентър на МВР.

Двама 23-годишни мъже от Провадия, единият известен на полицията, са задържани след сигнал, че единият е заплатил транспортна услуга с неистинска банкнота от 100 лева, съобщават от пресцентъра на полицията.

При последвалото претърсване в домовете им са открити и иззети техника и предмети, използвани за изготвяне на фалшиви купюри със същия номинал.

Вещите са приобщени като доказателства по образувано досъдебно производство.

МВР напомня: разпространението и изготвянето на неистински парични знаци е тежко престъпление, за което законът предвижда сериозни наказания.

Снимка: Пресцентър на МВР.

