Закопчаха двама младежи, печатали фалшиви столевки в Провадия

Двама 23-годишни мъже от Провадия, единият известен на полицията, са задържани след сигнал, че единият е заплатил транспортна услуга с неистинска банкнота от 100 лева, съобщават от пресцентъра на полицията.

При последвалото претърсване в домовете им са открити и иззети техника и предмети, използвани за изготвяне на фалшиви купюри със същия номинал.

Вещите са приобщени като доказателства по образувано досъдебно производство.

МВР напомня: разпространението и изготвянето на неистински парични знаци е тежко престъпление, за което законът предвижда сериозни наказания.