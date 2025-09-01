ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

Задържаха гражданка на Северна Македония, митничари окрили у нея 89 000 евро

Граничните полицаи на ГКПП "Гюешево" окрили укрити 89 000 евро. СНИМКА: Архив

Гранична полиция задържа гражданка на Република Северна Македония, след като у нея са намерени укрити 89 000 евро, съобщиха от службата.

Случаят е от 29 август, когато на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Гюешево" е пристигнала за излизане от България 40-годишна гражданка на Република Северна Македония, пътуваща с лек автомобил, съобщи БТА. Граничните полицаи са поискали извършване на съвместна проверка с митническите служители. В 40-годишната пътничка са намерени укрити 89 000 евро. Те са били облепени с тиксо под дрехите й.

По случая е образувано бързо производство, жената е привлечена като обвиняема. Работата по случая продължава.

