ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казийски подписа с вицешампиона на България

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21208839 www.24chasa.bg

Откриха над 13 кг марихуана, скрита в бидони в Благоевград

1596
Марихуана СНИМКА: Пиксабей

Окръжна прокуратура – Благоевград ръководи разследване за държане на марихуана в големи размери.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления – незаконно държане на наркотично вещество с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

На 28.08.2025 г. в района на с. Ощава, община Кресна, в бидони била държана марихуана без надлежно разрешително, изискващо се съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Общото тегло на иззетото при претърсването наркотично вещество е в големи размери - 13,8 кг.

Въз основа на събраните доказателства на този етап от разследването в качеството на обвиняем е привлечен 41-годишния А.М.

При претърсване и изземване, извършени в ползваните от лицето апартамент в гр. Благоевград и в постройки в района на с. Ощава, са иззети вещи и предмети, имащи значение за хода на наказателното производството и забранени от закона.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Марихуана СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол