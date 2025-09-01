Откриха над 13 кг марихуана, скрита в бидони в Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура – Благоевград ръководи разследване за държане на марихуана в големи размери.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления – незаконно държане на наркотично вещество с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

На 28.08.2025 г. в района на с. Ощава, община Кресна, в бидони била държана марихуана без надлежно разрешително, изискващо се съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Общото тегло на иззетото при претърсването наркотично вещество е в големи размери - 13,8 кг.

Въз основа на събраните доказателства на този етап от разследването в качеството на обвиняем е привлечен 41-годишния А.М.

При претърсване и изземване, извършени в ползваните от лицето апартамент в гр. Благоевград и в постройки в района на с. Ощава, са иззети вещи и предмети, имащи значение за хода на наказателното производството и забранени от закона.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.