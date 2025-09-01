Микробус не спря на "Стоп" и помете моторист на пътя Русе - Разград

Моторист е пострадал тежко при катастрофа в Разградско, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел.112 около 12:30 ч. днес. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград, не изчаква на знак стоп и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет БМВ.

При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Транспортиран е в болницата в Разград, където в момента се изяснява състоянието му. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Продължава огледът на място и работата по случая, информира Георгиева.