ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казийски подписа с вицешампиона на България

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21208909 www.24chasa.bg

Микробус не спря на "Стоп" и помете моторист на пътя Русе - Разград

3220
Микробус не спря на "Стоп" и помете моторист край Разград СНИМКА: Русе Медия

Моторист е пострадал тежко при катастрофа в Разградско, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел.112 около 12:30 ч. днес. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград, не изчаква на знак стоп и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет БМВ.

При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Транспортиран е в болницата в Разград, където в момента се изяснява състоянието му. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Продължава огледът на място и работата по случая, информира Георгиева.

Микробус не спря на "Стоп" и помете моторист край Разград СНИМКА: Русе Медия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол