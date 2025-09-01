ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казийски подписа с вицешампиона на България

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21208923 www.24chasa.bg

Пиян, дрогиран и без книжка е заловен зад волана в ловешко село

42-годишния мъж е бил пиян и дрогиран СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Неправоспособен водач е задържан в Ловеч за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Това съобщават от полицията в областния град.

Автопатрул е подал светлинен и звуков сигнал към водач на лек автомобил за спиране, с цел извършване на полицейска проверка. Мъжът не се е подчинил на полицейското разпореждане и е продължил движението си, но със съдействието на още един полицейски екип е спрян на съседната улица. Установено е, че водачът е 42-годишен от село Брестово, който не притежава шофьорска книжка. При тестване с техническо средство за алкохол е отчетена проба над 1,2 промила и положителна проба за употреба на наркотични вещества.

Задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

