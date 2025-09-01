През есента басейнът ще бъде завършен, увериха изпълнителите кмета, който отиде на проверка на обекта

Дейностите по новия закрит басейн на Шумен са изпълнени около 85%. Това съобщи изпълнителят при посещението на кмета на община Шумен проф. Христо Христов на строителния обект. Той провери напредъка на строителството и доставката на оборудването.

Готови са двата басейна, като големият е с размери 40 х 25 метра и 2 метра дълбочина. Той ще има коридори за състезания, както и сектор за практикуване на водна топка. В момента се поставят хидроизолацията и фаянсовото покритие.

Малкият басейн е с размери 16 х 12 метра и дълбочина от 1,20 до 1,60 м. Той е предназначен за начинаещи и е с напълно готово покритие.

Системата ще функционира с около 2000 куб.м. вода при нагряване до около 27 %, като веднъж затоплена, водата циркулира и така се пести значителен ресурс, в т.ч. и електроенергия. Отоплява се и пространството около басейните, съблекалните и другите помещения, така че през зимата комплексът ще е с подходящи условия за спортуване.

В плувния комплекс има машинно отделение, в което са монтирани апаратура, филтри, резервоари, инсталации за топлене на водата, резервоар за отпадъци, както и са почти напълно готови помещенията за персонала. На втория етаж на комплекса са изградени помещения за масажи, медицински и треньорски кабинети, съблекални, бани, офиси и други.

Готови са за монтиране на душовете и санитарното обзавеждане баните на нивото на двата басейна, където се оформят дамски и мъжки съблекални с по 30 шкафчета за посетителите и хигиенни помещения.

В комплекса ще има и кафене, както и магазин за спортни стоки, които в момента се оборудват. В петък са извършени тестовете и на асансьорната система, която е монтирана.

На обекта работят няколко вишки, техника и около 50 строители, които изпълняват при ускорен график монтажни и строителни дейности. Кметът проф. Христо Христов каза, че ще проверява напредъка всяка седмица, за да ускори работата и на общинските звена, които следва да почистят от растителността и отпадъците прилежащите площи. Там ще се оформят паркинги и пешеходна зона около плувния комплекс. Проф. Христов обсъди със строителите и подпорната стена и обезопасяването към бензиностанция „ЕКО“, която е съседен имот.

Припомняме, че на 4 юни от МРРБ беше получена сумата от 3,4 млн. лн. за изпълнените до момента СМР по басейна. Проектът е част по Инвестиционната програма за общински проекти на Община Шумен, като плащанията са по чл. 113 от Държавния бюджет.

Изпълнителите потвърдиха, че през есента закритият басейн вече ще може да се отоплява и да се ползва цяла зима от гражданите, като в момента обектът се намира на етап преди Акт 15. Работи се по захранването му с необходимата за съоръженията мощност. По думите на кмета, Община Шумен ще инвестира средства през пролетта в реновирането и на старата част (открития басейн) в двора на новия комплекс, за да се модернизира цялостно плувната спортна база.